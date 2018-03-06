В Брестской области выявлены факты коррупции

Органы прокуратуры Брестской области выявили факты составления должностными лицами заведомо фиктивных трудовых соглашений и хищения денежных средств под видом выплаты премий, надбавок и заработной платы за работы, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме.

Как сообщает Генеральная прокуратура, прокурор Лунинецкого района возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора музыкальной школы за начисление заработной платы лицам, фиктивно трудоустроенным на должности учителей и руководителей кружковой работы.

По аналогичным основаниям уголовные дела в прошлом году возбудили пинский межрайонный прокурор и прокурор Пружанского района.

Кроме того, органы прокуратуры Брестской области принципиально подошли к оценке действий должностных лиц, которые по личным причинам отсутствовали на рабочих местах, но получили за этот период заработную плату.

Так, прокуратура Ивановского района в сентябре 2017 года установила, что заместитель директора районного центра культуры с ноября 2013 года по январь 2017 года более 20 дней находился за пределами страны по не связанным с работой делам.

При этом руководителю была незаконно начислена заработная плата за это время в размере более 350 рублей. В итоге за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции, на основании представления прокурора района должностное лицо привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности.

Всего органы прокуратуры Брестской области в 2017 году за правонарушения коррупционной направленности, связанные с недостоверным учетом рабочего времени, привлекли 61 лицо к дисциплинарной и материальной ответственности.