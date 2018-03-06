В 2017 году в Беларуси было выявлено 16 суперподделок стодолларовых банкнот

В 2017 году в Беларуси банковские работники выявили 1034 поддельных денежных знака, из которых 1030 — поддельные банкноты, 4 — поддельные монеты, говорится в письме Нацбанка, которое получили коммерческие банки.

По сравнению с 2016 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 8,4%. Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 46 населенных пунктах страны, пишет БелаПАН.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары — 47,6%. Доля поддельных российских рублей составила 32,9%, поддельных евро — 14,8%. По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 4,2%», — сообщает Нацбанк.

По данным Нацбанка, банкнотное строение поддельных долларов по сравнению с позапрошлым годом не претерпело изменений — как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 91,3%. Поддельные банкноты номиналом 50 долларов заняли долю в 5,7%, 20 долларов — 2,2%.

Из числа выявленных поддельных долларов 15 банкнот относились к категории частичных подделок (2016 год — 23 штуки).

«Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот номиналом 1, 5 и 20 долларов, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокие номиналы в 10 долларов — 2 банкноты, 20 долларов — 1 банкнота, 50 долларов — 9 банкнот, 100 долларов — 3 банкноты», — сообщает Нацбанк.

К категории суперподделок отнесены 16 банкнот номиналом 100 долларов.

В 2017 году в банковской системе были выявлены 43 поддельные банкноты белорусских рублей, из которых 23 — образца 2009 года, 20 — образца 2000 года. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

Как отмечает Нацбанк, оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что 85% поддельных долларов и 76% поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических технологий.

«Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были использованы технологии репрографии — принтерные устройства (струйная печать и электрофотография)», — сообщает Нацбанк.