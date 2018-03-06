Бывший гендиректор «Беларусьфильма» Игорь Поршнев остался на киностудии худруком

/ Культура
Просмотров: 61 Комментариев: 0

Художественным руководителем национальной киностудии «Беларусьфильм» назначен Игорь Поршнев, который до 5 марта являлся генеральным директором.


Бывший замминистра культуры и директор театра возглавил «Беларусьфильм»

На посту руководителя киностудии Поршнева сменил Владимир Карачевский — бывший директор Республиканского театра белорусской драматургии.

При Поршневе художественным руководителем «Беларусьфильма» был кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Теперь Никифоров будет помощником генерального директора по творческим вопросам.

 

 

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусьфильм Персона: Владимир Карачевский Вячеслав Никифоров Игорь Поршнев

Другие материалы на эту тему:

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)