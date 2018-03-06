Бывший гендиректор «Беларусьфильма» Игорь Поршнев остался на киностудии худруком

Художественным руководителем национальной киностудии «Беларусьфильм» назначен Игорь Поршнев, который до 5 марта являлся генеральным директором.

На посту руководителя киностудии Поршнева сменил Владимир Карачевский — бывший директор Республиканского театра белорусской драматургии.

При Поршневе художественным руководителем «Беларусьфильма» был кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Теперь Никифоров будет помощником генерального директора по творческим вопросам.