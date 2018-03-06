«Беллегпром» за восемь лет вложил в модернизацию 720 млн рублей

В 2010—2017 годах предприятия концерна «Беллегпром» инвестировали в модернизацию 720 млн рублей, сообщил 6 марта первый заместитель председателя ведомства Вячеслав Мирусин.

При этом он отметил, что «львиная часть — 61% от этих инвестиций — была направлена на приобретение оборудования». В результате износ активной части основных фондов снизился с 70 до 39% на начало 2017 года.

«Основная модернизация проходила на крупнейших предприятиях — Барановичское хлопчатобумажное объединение, «Моготекс», Оршанский льнокомбинат, «Камволь», Бобруйский кожкомбинат, «Свiтанак» и другие. Это позволило в настоящих условиях сохранить и развить легкую промышленность, и эти действия повлияли на выполнение показателей в 2017 году», — отметил первый замглавы концерна.

Так, по его словам, выполнено четыре доведенных правительством показателя — рентабельность продаж (13%), удельный вес в объеме экспорта при поставках на перспективные рынки (1,03%), прямые иностранные инвестиции (11,3 млн долларов), снижение уровня затрат (на 2%).

«Остальные показатели по ряду объективных причин полностью не были выполнены. Но это не носит системный характер», — отметил Мирусин. В частности, при задании роста объема производства в 2017 году на 6,5% он составил 4,8%. «Основной фактор невыполнения — недопоставка льноволокна на Оршанский льнокомбинат и сырья на перерабатывающие кожевенные предприятия», — пояснил он.

Как сказал Мирусин, запасы готовой продукции на предприятиях концерна «довольно высокие» и составляют 316,6% к среднемесячному объему производства на начало 2018 года. «Мы видим, что это не критично. Свыше 55% запасов сконцентрировано на ряде успешно работающих частных предприятий (Брестский чулочный комбинат, Conte Spa, «Милавица», «Элема», «Марко», «Белвест»). У них уровень запасов в среднем составляет 454%. Руководители этих бизнесов считают, что это позволяет им удерживаться на рынке за счет широчайшего ассортимента», — отметил Мирусин.

По его словам, улучшилось и финансовое состояние предприятий: количество убыточных за 2017 год снизилось на 38,5%, рентабельность продаж по промышленным предприятиям составила 14,6%, получена чистая прибыль в 101,6 млн рублей. Средняя зарплата по концерну составила 728,9 рубля.

Мирусин отметил, что в текущем году продолжится модернизация «Камволя», Оршанского льнокомбината, холдинга «Марко». Также будут продолжены проекты по выпуску инновационной продукции на «Моготексе», «Витебские ковры» и других.

В 2018 году планируется достичь рентабельности продаж не ниже 14% (на предприятиях с госдолей не менее 51% — не ниже 6%), объем экспорта увеличить не менее чем на 5%, снизить затраты — на 2%, в том числе энергетические — на 9%, объем производства увеличить на 4%.