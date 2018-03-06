Лукашенко открыл центр художественной гимнастики

6 марта Александр Лукашенко принял участие в открытии в Минске Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Лукашенко отметил, что Дворец гимнастики стал символичным подарком для представительниц этого вида спорта к наступающему Международному дню женщин.

«Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание», — цитирует Лукашенко БелаПАН.

Глава государства поблагодарил всех, кто имел отношение к возведению этого центра. Особую признательность он выразил строителям.

«Вот тут вы молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 Марта мы подарим этим прекрасным девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Я очень редко хвалю строителей, но большое вам спасибо», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что художественную гимнастику в Беларуси не обижают, хоть раньше у спортсменов этого вида и не было такого дворца, государство всегда находило возможность для организации тренировок.

«Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам, особенно маленьким. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть, — сказал Лукашенко. — Поэтому живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть».

Глава государства также пожелал юным гимнасткам, чтобы они никогда не получали жестких травм. Кроме этого, по мнению Лукашенко, важно не закрепощаться и не напрягать себя психологически. «Если вы эту проблему в себе решите, вы точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских игр», — заявил Лукашенко.

Посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Лукашенко подробно ознакомился с его функциональными возможностями.

Он осмотрел залы для занятий групп начальной подготовки, залы хореографии, тренировочный и тренажерный залы, а также комнату отдыха для спортсменок и бассейн с восстановительным центром.

Лукашенко интересовался, насколько современное оборудование закуплено в центр и будет ли хватать гимнасткам возможностей для полноценных тренировок. Его заверили, что спортивный комплекс отвечает всем необходимым мировым стандартам и в нем созданы все условия, отмечает пресс-служба.

Участники торжественного открытия Дворца гимнастики посмотрели показательные выступления белорусских гимнасток. В завершение мероприятия гимнастки подарили Лукашенко картину «Мечты сбываются!». Она была создана во время исполнения одного из номеров при помощи золотой пыли. На картине изображен новый спортивный комплекс.

