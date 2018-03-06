Обрушились строительные леса. Возбуждено уголовное дело о смертельном травмировании каменщика в Смолевичском районе

Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о смертельном травмировании рабочего при проведении строительных работ.

Фото Следственного комитета

Трагедия произошла еще 2 сентября прошлого года на территории ОАО «Смолевичи-бройлер». При производстве работ на стройплощадке обрушились строительные леса, на которых находился каменщик, 53-летний житель Быховского района. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия следствием с участием экспертов были собраны и зафиксированы материалы и следы. Были назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая.

На основании полученных следствием данных, в том числе изучения вопросов охраны труда и техники безопасности, предварительно установлено, что должностным лицом подрядной организации, выполнявшей работы на объекте, не были приняты должные меры для обеспечения безопасности строительного процесса.

По указанию мастера строительно-монтажного участка рабочие находились на подмостях без страховочного троса, ожидая цементный раствор для кладки кирпичной стены. После погрузки поддонов с кирпичами на подмости с превышением допустимой нагрузки произошло их обрушение в зоне работы каменщика.

По результатам доследственной проверки в отношении мастера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК).

К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной департаментом государственной инспекции труда, заключения экспертиз, сообщает Следственный комитет.