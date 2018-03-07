«Ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше». Лукашенко поздравил женщин

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Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 марта. Текст поздравления опубликован пресс-службой главы государства.

«Дорогие соотечественницы!

Сердечно поздравляю вас с Днем женщин.

8 Марта - один из самых прекрасных праздников, ведь он наполнен теплыми словами, искренними улыбками и весенним настроением.

Именно вы, дорогие женщины, олицетворяете собой природную красоту, любовь и нежность. Мы признательны вам за мудрость и заботу в воспитании детей и молодежи, за энергичность и трудолюбие, за умение создавать уют, порядок и гармонию в доме. Ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше.

Пусть у вас будет как можно меньше тревог и огорчений, а счастье и удача сопутствуют вам всегда. От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра», — говорится в поздравлении.

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Тэги: 8 Марта День женщин Персона: Александр Лукашенко

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