При крушении российского Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор и еще 26 офицеров

При крушении транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие по контракту, сообщило министерство обороны России.

Имена погибших ведомство не опубликовало. Ранее телеграм-канал Wargonzo написал, что среди погибших был генерал-майор В. В. Еремеев. Источники РБК сообщают, что его звали Владимир Еремеев, пишет Meduza.

Транспортный военный российский самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии 6 марта. На борту судна находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. В катастрофе никто не выжил. Все погибшие были военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

В Минобороны РФ подчеркнули, что огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.