12 марта стартует акция БРСМ «Мы — граждане Беларуси!»
12 марта стартует традиционная акция БРСМ «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции.
В рамках акции во всех регионах состоятся торжественные церемонии вручения паспортов гражданина Беларуси 14-летним юношам и девушкам – отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, сообщает пресс-служба БРСМ.
Основные мероприятия акции «Мы – граждане Беларуси!» пройдут в Минске:
12 марта – в Музее современной белорусской государственности;
14 марта – в Комитете государственного контроля;
15 марта – в Совете Республики в новом здании Конституционного суда.
Идейным вдохновителем акции «Мы – граждане Беларуси!» с 2004 года выступает Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».
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