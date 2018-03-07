12 марта стартует акция БРСМ «Мы — граждане Беларуси!»

12 марта стартует традиционная акция БРСМ «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции.

В рамках акции во всех регионах состоятся торжественные церемонии вручения паспортов гражданина Беларуси 14-летним юношам и девушкам – отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, сообщает пресс-служба БРСМ.

Основные мероприятия акции «Мы – граждане Беларуси!» пройдут в Минске:

12 марта – в Музее современной белорусской государственности;

14 марта – в Комитете государственного контроля;

15 марта – в Совете Республики в новом здании Конституционного суда.

Идейным вдохновителем акции «Мы – граждане Беларуси!» с 2004 года выступает Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».