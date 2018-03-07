Начался суд над руководителем турфирмы «Калипсо-тур», обвиняемой в крупном мошенничестве

Начался суд над руководителем туристической компании «Калипсо-тур», которая обвиняется в крупном мошенничестве. Расследование этого многоэпизодного уголовного дела было завершено Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета в середине февраля.

Фото Сергея Сацюка

По данным следствия, 26-летняя жительница столицы единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП «Борздый» и ООО «Калипсо-тур». При этом с октября 2016 года по июль 2017 года полученными денежными средствами клиентов в качестве предоплаты женщина распоряжалась по своему усмотрению. Пострадавшим она обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит.

Когда фактическая деятельность фирмы была полностью остановлена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Общий ущерб составил более 280 000 рублей.

Действия женщины были квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а на имущество наложен арест. Согласно полученным данным, женщина являлась частой гостьей игорных заведений, сообщал в феврале Следственный комитет.