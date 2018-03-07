Видеофакт. Белорус на «Ауди» пытался прорваться через литовско-белорусскую границу

Пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка».

Как сообщили БелаПАН в Государственном пограничном комитете Беларуси, в ночь с 6 на 7 марта в пункте пропуска «Привалка» для пересечения границы на въезд на белорусскую территорию проходил оформление автомобиль «Ауди» под управлением гражданина Беларуси 1991 года рождения.

Во время проведения контрольных процедур мужчина предпринял попытку несанкционированного выезда из пункта пропуска в направлении белорусской территории, однако был задержан пограничным нарядом совместно с сотрудниками таможни. В результате своевременного применения средства принудительной остановки транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, находившиеся в пункте пропуска, не пострадали.

Для проведения разбирательства на место происшествия оперативно были вызваны сотрудники ГАИ. Специальный досмотр транспортного средства проведен прибывшей группой кинологов.

Задержанный привлечен к ответственности в виде штрафа по ст. 23.32 КоАП (нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу).