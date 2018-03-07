Михалок и Солодуха не выступят на концерте в честь столетия БНР

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Сергей Михалок не сможет выступить в Минске 25 марта на концерте у Большого театра в честь столетия БНР. На этот день у Михалка запланирован концерт в Мозыре с проектом «Ляпис-98».

Как пояснил белорусской службе радио «Свобода» продюсер Антон Азизбекян, концерт в Мозыре был запланирован давно и изменения в гастрольном графике уже невозможны.

От участия в концерте ранее отказался и поп-исполнитель Александр Солодуха, которого приглашали организаторы праздника. Солодуха не исключал своего выступления 25 марта, но позже передумал, потому что «связался с людьми, которые сказали, что не надо там быть».

Участие в концерте уже подтвердили группы Amaroka, Dzieciuki, «Крама» и певец Петр Клюев.

 

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР День Воли-2018 Персона: Антон Азизбекян Сергей Михалок Александр Солодуха Петр Клюев

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