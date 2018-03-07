В Минске задержали российского криминального авторитета Фиму Банщика

В Национальном аэропорту «Минск» задержали 59-летнего Александра Ефимова, известного как Фима Банщик. Он является прототипом героя сериала «Бандитский Петербург».

Фима Банщик. Фото mzk1.ru

У задержанного было четыре паспорта: три российских и болгарский, сообщает БЕЛТА. Его поместили в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. В ближайшее время его вышлют в Россию.

Следственный комитет России по Всеволожскому району возбудил уголовное дело, которое касается махинаций с землей в Ленинградской области. А буквально вчера в квартире криминального авторитета по улице Таврической Санкт-Петербурга прошли обыски. Вероятно, Александру Ефимову могли сообщить свои источники в правоохранительных органах о готовящемся задержании и он успел скрыться.

Ефимова считают прототипом героя сериала «Бандитский Петербург». В 90-е он был лидером тамбовской объединенной преступной группировки. Прозвище свое получил из-за того, что работал в одной из бань Санкт-Петербурга, где любили собираться криминальные авторитеты. В 1991 году он основал кооператив «Саша», затем — охранный концерн «Скорпион». В 1997 году на него было возбуждено уголовное дело за вымогательство и приговорили к 5,5 годам колонии, добавив полгода за попытку дачи взятки должностному лицу в следственном изоляторе. В 2001 году его освободили.