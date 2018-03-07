Житель Вильнюса совершил попытку массового убийства соседей

Вильнюсец залил бензином весь коридор 12-го этажа общежития на Кальварийской улице и разложил к дверям пропитанные им тряпки.

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Один из местных жителей почувствовал сильный запах бензина и когда вышел в коридор, увидел жуткую картину, сообщает Delfi.lt.

Весь коридор на 12 этаже был залит бензином, у дверей квартир лежали пропитанные бензином тряпки. Особенно много бензина было налито около лифта и лестницы. Кто-то хотел сделать так, чтобы в случае пожара у людей не было шансов на спасение.

Вероятно, поджигатель услышал, что кто-то вышел из квартиры, поэтому сбежал, не успев поджечь бензин.

Жительницы дома сказали, что, по их мнению, это может быть связано с конфликтом между жителями 12-го этажа с жителями другого этажа дома. На вопрос, логично ли поджигать дом, в котором живешь (пусть и другой его этаж), они ответили, что у тех, кто все время пьет, логика не действует.