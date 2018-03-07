«Беларуськалий» выпустил 5 тысяч тонн нового вида продукции

/ Экономика
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На солигорском предприятии начали производить калий хлористый гранулированный галургический с добавками серы и цинка.

Опытно-промышленную партию объемом 5 тысяч тонн произвели в начале марта на сильвинито-обогатительной фабрике четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий», сообщает БЕЛТА.

Специалисты организовали лабораторные исследования по изучению возможной технологии процесса гранулирования, изучили физико-химические свойства предполагаемого продукта, разработали технологическую схему цепи аппаратов, методики контроля продукции, выполнили монтаж и наладку оборудования.

Калий хлористый гранулированный используется в качестве сырья при производстве комплексных минеральных удобрений в сельском хозяйстве.

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Тэги: Беларуськалий белорусская промышленность Город: Солигорск

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  • Херня какая то, все свойства этого калия давно известны, только он на хрен не нужен в таких количествах.