Британцы доказали, что бывшего шпиона Скрипаля умышленно отравили

Британские следователи полагают, что против бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери применили отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Следствие провело медицинские и химические исследования и выявило у бывшего полковника ГРУ РФ наличие вещества нервно-паралитического действия, сообщает The Guardian. Какой именно агент нервно-паралитического действия был использован, не уточняется. Основными видами нервно-паралитических веществ являются зарин, зоман и VX.

Глава британского МИД Борис Джонсон накануне заявил, что если будет доказана причастность России к этому инциденту, то Лондон может бойкотировать ЧМ по футболу и ввести новые санкции.

Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери 4 марта. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. В 2010 году его помиловали. После обмена шпионами он получил политическое убежище в Великобритании.