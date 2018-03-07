Восьмого марта ограничат движение на главном проспекте Минска

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Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске 8 марта будет ограничено с 8 до 15 часов.

Проезд перекроют для всех видов транспорта на участке от площади Независимости до пл. Победы. Ограничение движение связано с женским забегом Beauty Run на дистанциях в 2 и 5 километров.

Будет ограничено движение всех видов транспорта с 8.00 до 15.00 по пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской, ул. Московской до ул. Свердлова, с 11.30 до 13.00 — по пр. Независимости на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: бег проспект Независимости в Минске Город: Минск

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