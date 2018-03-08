Замначальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев награжден орденом «За личное мужество»

Орденом «За личное мужество» наградил президент Беларуси Александр Лукашенко первого заместителя начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома — начальника криминальной милиции Александра Васильева.

Этой награды Васильев удостоен за проявленный героизм во время операции по освобождению заложников, захваченных при ограблении банка 20 ноября 2017 года в Могилеве. Васильев предложил преступнику себя в обмен на заложников.

Всего указом от 7 марта орденами, медалями и почетными званиями были отмечены заслуги 89 работников различных сфер, сообщает БелаПАН.

Награды присуждены за «многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, при спасении людей на пожаре, значительный личный вклад в газификацию страны, разработку и модернизацию образцов вооружения, военной и специальной техники, заслуги в сфере судебно-экспертной деятельности, социальной защиты населения, здравоохранения, энергетики, науки, образования, культуры и спорта».

В частности, орденом «За службу Родине» III степени награжден первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Заслуги нескольких человек отмечены орденом Почета. В их числе заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз — главный государственный судебно-медицинский эксперт Юрий Овсиюк и генеральный директор Минского завода колесных тягачей Игорь Летов.