«Манчестер Сити» и «Ювентус» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Очередным участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус».

Лидер английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем стадионе проиграпл швейцарскому «Базелю» — 1:2, но прошел дальше за счет победы в первом матче — 4:0.

Лондонский «Тоттенхэм» принимал на поле «Уэмбли» финалиста прошлого розыгрыша итальянский «Ювентус» и проиграл — 1:2. Первая встреча в Турине завершилась вничью — 2:2.

Ранее в четвертьфинал прошли действующий победитель ЛЧ мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль», напоминает БЕЛТА.

Остальные поединки за путевки в 1/4 финала состоятся на следующей неделе: 13 марта «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания; первый матч — 0:0); «Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина; 1:2); 14 марта «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия; 1:1); «Бешикташ» (Турция) — «Бавария» (Германия; 0:5).