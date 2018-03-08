Спецдокладчики ПАСЕ осудили новую смертную казнь в Беларуси

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В Парламентской ассамблее Совета Европы осуждают приведение в исполнение смертного приговора в отношении Кирилла Казачка.


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Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и спецдокладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора, вынесенного белорусской судебной властью, и любых казней, совершенных в этой стране, — говорится в заявлении. — Казнь Кирилла Казачка тем более шокирует, поскольку она была выполнена тайно еще в октябре 2017 года, в то время как родственники были проинформированы об этом недавно».

В заявлении подчеркивается, что смертная казнь является «жестоким и бесчеловечным наказанием, которое более неприемлемо в Европе».

«Мы вновь призываем белорусские власти срочно ввести мораторий на смертную казнь и отменить смертную казнь де-факто и де-юре», — заявили Крюштан и Ригони, сообщает БелаПАН.

 

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Тэги: смертная казнь спецдокладчик ПАСЕ Персона: Ив Крюштан Кирилл Казачек Андреа Ригони

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