Женщина и ее сын погибли на пожаре в жилом доме в Витебске

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Два человека погибли утром 8 марта на пожаре в жилом доме по проспекту Строителей в Витебске.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 9 утра. На месте ЧП сотрудники МЧС спасли мужчину. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В квартире без признаков жизни были обнаружены женщина и ее взрослый сын, сообщает БЕЛТА.

Осмотр места происшествия для установления причин трагедии проводят следователи Витебского городского отдела Следственного комитета и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

Еще один пожар со смертельным исходом случился вечером 7 марта в деревни Чановичи Бешенковичского района Витебской области. В результате пожара в жилом доме погибла его хозяйка 1928 г.р. Причина пожара устанавливается.

 

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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Витебск

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