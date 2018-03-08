Сириец с картами России и Беларуси задержан пограничниками Азербайджана

Гражданина Сирии с картами Азербайджана, России и Беларуси задержали азербайджанские пограничники.

Фото dsx.gov.az

Недалеко от города Астара пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана.

Нарушитель границы был задержан, им оказался гражданин Сирии. У него были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, карты Азербайджана, России и Беларуси, более 500 долларов, 1300 евро и 170 тысяч иранских риалов.

Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.