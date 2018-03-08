Детский спектакль в знак солидарности с незрячими людьми поставит театр из Гомеля

В Беларуси впервые поставят атмосферный спектакль для детей. Зрителям предложат завязать глаза, чтобы они использовали только слух, обоняние и осязание. Необычную постановку готовит в знак солидарности с незрячими людьми коллектив «Тим театр» из Гомеля при генеральной поддержке телеком-оператора velcom.

Атмосферный спектакль открывает в Беларуси новую форму театральных постановок. Труппа решила создать спектакль, который обычные зрители могли бы воспринимать наравне со слабовидящими.

«Зачастую люди, у которых есть проблемы со зрением, не могут насладиться спектаклем в полной мере. Им приходится домысливать происходящее не сцене, — пояснил директор «Тим театра» Андрей Бордухаев-Орел. — На наш взгляд отсутствие зрительного восприятия поможет публике полностью погрузиться в спектакль и даже стать его частью. За рубежом атмосферные спектакли интересны и людям с хорошим зрением — хотя бы потому, что они позволяют пережить новые ощущения и по-другому воспринимать пьесу».

Атмосферные спектакли могут посещать как слабовидящие, так и все остальные. Разве что последним предложат завязать повязкой глаза. Таким образом, публика окажется в равных условиях. Во время постановки ей придется по максимуму задействовать воображение. Добиваться этого будут с помощью сюжета, звуковых эффектов, вентиляции, ароматов и других эффектов.

Первый атмосферный спектакль для детей будет поставлен по пьесе Рагима Мусаева «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Сюжет сохранит основные линии, а также познакомит публику с новыми героями. Спектакль будет создан при поддержке velcom.

«Поддержка проектов для детей — часть социальной политики нашей компании, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. — Атмосферные спектакли — новый формат театрального искусства, который имеет сразу несколько важных целей. Это то, как искусство может объединить обычных и слабовидящих людей. Кроме того, проект несёт в себе важную инклюзивную составляющую. Для первой атмосферной постановки неслучайно выбрана сказка, ведь очень важно с детства формировать в обществе толерантность и инклюзивное сознание».

Атмосферный спектакль станет первой такой постановкой в СНГ.