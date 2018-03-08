Белоруска, приезжавшая много лет в Италию на оздоровление, стала жертвой мошенничества и сексуального насилия

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В Италии семейная пара арестована по подозрению в совершении преступлений в отношении 22-летней белоруски.

Как сообщает Blitzquotidiano, им инкриминируется жестокое обращение, изнасилование, мошенничество в отношении девушки, 12 лет приезжавшей к супругам на оздоровление из региона, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС.

В частности. по информации итальянского издания, супруги (ему 71 год, ей 59 лет) после получения травм девушкой в результате ДТП и выплаты ей страховой суммы в 2,1 млн евро присвоили эти деньги. Приобрели на них две виллы, машины, другие товары. Сейчас это имущество изъято.

О произошедшем стало известно благодаря записке, переданной девушкой социальному работнику.

 

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Тэги: пострадали белорусы Беларусь-Италия

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