Лучшим из белорусов в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти стал Сергей Бочарников — 31-е место

Россиянин Антон Шипулин стал победителем спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который 8 марта стартовал в финском Контиолахти. Белорусов в первой тридцатке нет.

Второе место занял Андрей Расторгуевс из Латвии (+5,8), третье — француз Кантен Фийон Майе (+17,3). Все призеры прошли огневые рубежи без промахов.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, занявший 31-е место (1+0; +1:22,6). Роман Елётнов стал 64-м (1+2; +2:12,9), Антон Смольский — 65-м (2+0; +2:16,8), Владимир Чепелин — 93-м (2+4; +3:30,8).

9 марта в Контиолахти состоится женский спринт.