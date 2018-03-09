Лукашенко готовится принять изменения в Указ о долевом строительстве

/ Экономика
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В ближайшее время в Беларуси могут внести поправки и изменения в Указ президента о долевом строительстве.

Лукашенко готовится принять изменения в Указ о долевом строительстве

Фото pixabay.com

Как отмечается, в настоящее время проект документа проходит заключительные согласования в правительстве, после чего будет передан в Администрацию президента.

Сообщается, что одним из самых важных новшеств станет предоставление возможности для застройщиков вернуть на текущие счета деньги за квартиры, проданные после ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию.

Ожидается, что новая редакция Указа главы государства поможет дополнительно урегулировать отношения заказчиков, застройщиков и подрядчиков.

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Тэги: строительство жилья долевое строительство Персона: Александр Лукашенко

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