Лукашенко готовится принять изменения в Указ о долевом строительстве

В ближайшее время в Беларуси могут внести поправки и изменения в Указ президента о долевом строительстве.

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Как отмечается, в настоящее время проект документа проходит заключительные согласования в правительстве, после чего будет передан в Администрацию президента.

Сообщается, что одним из самых важных новшеств станет предоставление возможности для застройщиков вернуть на текущие счета деньги за квартиры, проданные после ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию.

Ожидается, что новая редакция Указа главы государства поможет дополнительно урегулировать отношения заказчиков, застройщиков и подрядчиков.