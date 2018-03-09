Фотофакт. После ДТП в Бресте «Фольксваген» оказался всмятку — погиб водитель
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Бресте в четверг, восьмого марта.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, сообщение о ДТП поступило примерно в 13:20 со стороны въезда по минской трассе.
Предварительно установлено, что 32-летний житель областного центра, лишенный прав, (скорее всего управлял авто в состоянии алкогольного опьянения) на «Фольксвагенн-Венто» сначала врезался в ограждение, а затем — в фонарный столб.
После этого автомобиль вылетел в кювет.
Прибывшие на место происшествие медики констатировали смерть водителя.
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