Фотофакт. После ДТП в Бресте «Фольксваген» оказался всмятку — погиб водитель

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Бресте в четверг, восьмого марта.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, сообщение о ДТП поступило примерно в 13:20 со стороны въезда по минской трассе.

Предварительно установлено, что 32-летний житель областного центра, лишенный прав, (скорее всего управлял авто в состоянии алкогольного опьянения) на «Фольксвагенн-Венто» сначала врезался в ограждение, а затем — в фонарный столб.

После этого автомобиль вылетел в кювет.

Прибывшие на место происшествие медики констатировали смерть водителя.