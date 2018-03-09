Брюссель ожидает от Минска безотлагательного введения моратория на смертную казнь

Евросоюз ожидает от Беларуси безотлагательного введения моратория на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

«В связи с казнью в Беларуси Кирилла Козачка, осуществленной в октябре 2017 года и доведенной до сведения общественности только сейчас, Европейский союз вновь заявляет о своем решительном неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах, — подчеркнула она. — Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием».

Накануне с осуждением казни Козачка выступили спецдокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Ив Крюштан и спецдокладчик ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора, вынесенного белорусской судебной властью, и любых казней, совершенных в этой стране, — говорилось в их совместном заявлении в заявлении. — Казнь Кирилла Козачка тем более шокирует, поскольку она была выполнена тайно еще в октябре 2017 года, в то время как родственники были проинформированы об этом недавно».

39-летний житель Мозыря Кирилл Козачек был приговорен к исключительной мере наказания Гомельским областным судом 28 декабря 2016 года. Он признан виновным в убийстве собственных детей — девятилетней Киры и 17-летнего Влада.

Трагедия произошла 31 января 2016 года. После убийства Кирилл Козачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и спрыгнул с балкона четвертого этажа, но остался жив. Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле. Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем снова поженились) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Мать обвиняемого после вынесения приговора назвала приговор несправедливым, заявив журналистам, что сына «заставили, довели до такой степени». Она негативно высказалась в адрес бывшей невестки, отметив, что она «чего хотела, того добилась». Однако сам Козачек отказался обжаловать решение областного суда в Верховном суде.

Международная правозащитная организация Amnesty Intrnational выступила в защиту Кирилла Козачка и распространила срочное обращение к Александру Лукашенко с призывом остановить смертную казнь в Беларуси.