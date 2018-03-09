Двойной наезд: женщину сбили в Смолевичском районе — она погибла

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В результате двойного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Смолевичском районе, погибла женщина.

Как сообщили в Госавтоинспекции Минской области, авария произошла поздно вечером в четверг, 8 марта, на 390-м километре трассы Брест — граница РФ в районе деревни Мостище.

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Сначала женщина попала под колеса «Ивеко», а затем ее отбросило под «Фольксваген».

В результате двойного наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью — прибывшей на место ДТП «скорой» оставалось только констатировать гибель.

Отмечается, что водитель первого автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но был задержан в Толочинском районе.

Погибшая, по данным дорожной милиции, была без фликира, также она ранее привлекалась к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В настоящее время данным делом занимаются следователи УСК по Минской области.

 

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Тэги: ДТП Город: Смолевичи

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