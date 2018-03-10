Ольга Хиженкова о клипе «8 марта»: как бы горько ни было, в глубинке дела обстоят именно так

Известная белорусская топ-модель, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и просто красавица Ольга Хиженкова прокомментировала свежий клип рок-группы «Ленинград», из-за которого на просторах байнета разразилась нешуточная дискуссия.

Фото со страницы Ольги Хиженковой в соцсети

На своей странице в социальной сети Ольга высказала свое личное мнение по поводу как песни, так и в целом жизни в глубинке.

Напомним, на днях известная белорусская блогер Анна Бонд рассказала, почему отказалась сниматься в этом клипе.