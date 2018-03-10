Ольга Хиженкова о клипе «8 марта»: как бы горько ни было, в глубинке дела обстоят именно так

/ Культура
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Известная белорусская топ-модель, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и просто красавица Ольга Хиженкова прокомментировала свежий клип рок-группы «Ленинград», из-за которого на просторах байнета разразилась нешуточная дискуссия.

Фото со страницы Ольги Хиженковой в соцсети

На своей странице в социальной сети Ольга высказала свое личное мнение по поводу как песни, так и в целом жизни в глубинке.

 

Сегодня принято иметь свое мнение. И главная проблема в том, что каждый считает нужным это мнение высказать)) В том числе и я.)) Оскорбились белорусы. Взбунтовались. Нарушителем спокойствия уютного тихого болотца стал тот, от кого меньше всего стоило ожидать провокации. Кто же нанес этот сокрушительный удар па нацыянальнай самасвядомасцi?... Неужели вокально-инструментальный ансамбль во главе со Шнуром, чей моральный облик был светл, чист и непоколебим все эти годы? Удивили так удивили: спели песню похабную. На мове. Да еще и клип сняли о тружениках села-алкоголиках и женщин недо…любленных.) Уровень культуры и юмор ниже плинтуса… Я бы тоже искренне удивилась, если бы автором данного творения стал КТО УГОДНО, кроме них. Но тут как раз без сюрпризов –“Ленинград”, а вместе с ними привычные трэш, угар и провокация. Однако и интеллект, без которого невозможно было бы так виртуозно играть на инстументе под названием “пипл хавает”. Второе. Ребята, ну давайте будем честны: многие из нас трясут синим паспортом с золотым гербом на обложке, являя миру свою национальную принадлежность, при этом, на роднай мове ні “бэ”, ні “мя”. Для многих белорусов текст песни “8 сакавіка” станет единтвенным поэтическим произведением на роднай мове в архивах памяти. В-третьих, как бы горько ни было, в глубинке дела обстоят именно так. Могу свидетельствовать на правах сельского жителя, все детство проведшего в подобном захолустье , которое, к слову, очень люблю и регулярно наведываюсь при каждом удобном случае. #понаехало Люди работают по графику “два через два”. Только речь идет не о днях, а неделях: две недели работают, две -- пропивают заработанное. Другой вопрос, конечно – это совсем не смешно. Ну и последнее. Вот, мне, например, не нравится юморист Ефим Шифрин… да и Петросян тоже. А папа мой смотрит все эти “Смехопанарамы”, смеётся над этими шутками: ему нравится. А еще мне ВООБЩЕ не нравится рэпер Face, а мелкие слушают его и хуже от этого не становятся. Хотя, ПО-МОЕМУ, за такое творчество не грех и инквизицию снова легализовать Ещё несколько строк лонгрида

Публикация от Ольга Хижинкова (@volgena)

Напомним, на днях известная белорусская блогер Анна Бонд рассказала, почему отказалась сниматься в этом клипе.

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Тэги: Ленинград Персона: Ольга Хиженкова

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