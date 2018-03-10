В Гомеле посетителей катка придавило снегом, рухнувшим с кровли. Есть пострадавшие

В Гомеле 10 марта частично обрушилась натяжная кровля крытого ледового катка на пересечении улиц Косарева и Речицкого проспекта. Под завалом оказались люди. Инцидент произошле примерно в 18:40.

Сколько точно, пока неизвестно. На месте работают спасатели и медики. По информации МЧС, пять человек доставлены в больницу, в том числе двое детей 7 и 11 лет. Врачи говорят, что их жизням ничто не угрожает.

Разгребать снег и убирать рухнувшие конструкции спасталемя помагают сотрудники ОМОН. К месту ЧП прибыло примерно десять машинк скорой помощи.

Ледовая площадка катка не имеет стен и накрыта гигантским тентом, который крепится на растяжках. Скорее всего, с одной из сторон тента снег под собственой тяжесть сполз вниз, растяжки не выдержали, и снег накрыл часть катка.

Гомель, ул. Косарева, падение снега с кровли катка. Предварительно: в больницы доставили двух взрослых и двух детей. Работники МЧС находятся на месте, подробнее позже. pic.twitter.com/KcwImVvYK6 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 марта 2018 г.

Обновленная информация по Гомелю и падению снега с кровли катка: доставили в больницы пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет). По информации, полученной, от врачей, жизнь всех пятерых вне опасности. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 марта 2018 г.

Фото очевидцев