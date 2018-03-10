В Гомеле посетителей катка придавило снегом, рухнувшим с кровли. Есть пострадавшие

/ Происшествия
Просмотров: 1869 Комментариев: 0

В Гомеле 10 марта частично обрушилась натяжная кровля крытого ледового катка на пересечении улиц Косарева и Речицкого проспекта. Под завалом оказались люди. Инцидент произошле примерно в 18:40.

Сколько точно, пока неизвестно. На месте работают спасатели и медики. По информации МЧС, пять человек доставлены в больницу, в том числе двое детей 7 и 11 лет. Врачи говорят, что их жизням ничто не угрожает. 

Разгребать снег и убирать рухнувшие конструкции спасталемя помагают сотрудники ОМОН. К месту ЧП прибыло примерно десять машинк скорой помощи.

Ледовая площадка катка не имеет стен и накрыта гигантским тентом, который крепится на растяжках. Скорее всего, с одной из сторон тента снег под собственой тяжесть сполз вниз, растяжки не выдержали, и снег накрыл часть катка.

 

 

Фото очевидцев

 

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: каток обрушение Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Два пятиэтажных жилых здания обрушились в Нью-Йорке

Два пятиэтажных жилых здания обрушились в Нью-Йорке

Торговый центр в Риге обрушился на головы покупателей

Торговый центр в Риге обрушился на головы покупателей

В Москве обрушилось строящееся здание, есть жертвы

В Москве обрушилось строящееся здание, есть жертвы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)