В Гомеле посетителей катка придавило снегом, рухнувшим с кровли. Есть пострадавшие
В Гомеле 10 марта частично обрушилась натяжная кровля крытого ледового катка на пересечении улиц Косарева и Речицкого проспекта. Под завалом оказались люди. Инцидент произошле примерно в 18:40.
Сколько точно, пока неизвестно. На месте работают спасатели и медики. По информации МЧС, пять человек доставлены в больницу, в том числе двое детей 7 и 11 лет. Врачи говорят, что их жизням ничто не угрожает.
Разгребать снег и убирать рухнувшие конструкции спасталемя помагают сотрудники ОМОН. К месту ЧП прибыло примерно десять машинк скорой помощи.
Ледовая площадка катка не имеет стен и накрыта гигантским тентом, который крепится на растяжках. Скорее всего, с одной из сторон тента снег под собственой тяжесть сполз вниз, растяжки не выдержали, и снег накрыл часть катка.
Фото очевидцев
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