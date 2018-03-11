В Китае отменили ограничение срока пребывания у власти для лидера страны

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Всекитайское собрание народных представителей 11 марта одобрило изменения в конституцию, которые позволяют председателю КНР и его заместителю оставаться у власти неограниченное количество сроков, сообщает Би-би-си.

В голосовании принимали участие 2964 депутата. Среди них изменения в конституцию поддержали 2959 человек; двое проголосовали против, еще трое воздержались.

Отменить пункт конституции, который ограничивает власть главы КНР и его заместителя двумя пятилетними сроками, в конце февраля 2018 года предложила Коммунистическая партия Китая.

Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин возглавил страну в 2013 году. По действующей конституции ему пришлось бы покинуть свой пост не позже 2023 года.

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Тэги: Китай Персона: Си Цзиньпин

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