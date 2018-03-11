«Сохраним Америку великой!». Трамп выбрал слоган для следующей избирательной кампании

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Слоганом избирательной кампании Дональда Трампа в 2020 году станет фраза «Keep America Great!» («Сохраним Америку великой!»). Об этом Трамп заявил 10 марта во время выступления в городе Мун-Тауншип в штате Пенсильвания, сообщает CNN.

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Дональд Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года. Документы, необходимые для участия в выборах 2020 года, он подписал в день своей инаугурации.

В конце февраля 2018 года Трамп назначил руководителя своего предвыборного штаба в 2020 году. Им стал политтехнолог Бред Парскейл, отвечавший за продвижение Трампа в соцсетях во время выборов 2016 года.

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Тэги: США Персона: Дональд Трамп Бред Парскейл

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