«Крумкачы» не вышли на матч с «Неманом» в матче Кубка Беларуси

11 марта в розыгрыше Кубка Беларуси по футболу состоялся только один из двух запланированных первых четвертьфинальных матчей.

Солигорский «Шахтер» выиграл на своем поле у могилевского «Днепра» со счетом 3:1 (Бордачев, 49, Сойри, 73, Ковалев, 91+ — Барсуков, 19).

Столичный клуб «Крумкачы» отказался от встречи с гродненским «Неманом».

10 марта федерация футбола сообщила, что ФК «Крумкачы» официально уведомил ее и «Неман» о невозможности организовать домашний матч 1/4 финала кубка. «Основными причинами сложившейся ситуации являются запрет на регистрацию игроков, отсутствие у клуба средств, необходимых для организации домашнего матча, и неопределенность с будущим клуба», — отмечалось в релизе.

«На следующей неделе» ситуация будет рассмотрена комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам.

9 марта «вороны» выступили с обращением к болельщикам, где заявили, что клубу «вынесен смертный приговор» из-за отказа федерации принять документы на прохождение процедуры лицензирования для участия в чемпионате-2018.

«Клуб приговорили к высшей мере наказания за нарушение сроков их подачи. Несмотря на все наши доводы о чрезмерности столь сурового наказания, включая факты нарушения сроков предоставления документов самой АБФФ, решение оставлено в силе вышестоящей инстанцией. На наш взгляд, оно противоречит и правовым, и моральным, и спортивным нормам, которых должен придерживаться белорусский футбол. Оно очевидно несправедливое и невероятно жестокое… Наш клуб оказался не нужен отечественному футболу. Формальные претензии стали поводом для исключения его из чемпионата страны», — считают в клубе.

Остальные матчи первого раунда четвертьфинала — «Динамо» (Брест) — «Слуцк» и «Ислочь» — БАТЭ — пройдут 14 марта.