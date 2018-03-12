Легковушка и солеразбрасыватель столкнулись под Дзержинском: есть пострадавшие

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В Дзержинском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

Авария случилась утром 11 марта у поселка Энергетиков. Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 06:28. Столкнулись легковой «Мицубиси Кольт» и солеразбрасыватель, потребовалась помощь в извлечении пострадавших. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали из легковушки водителя и двух пассажиров. Пострадавшие были госпитализированы. Водитель спецтехники не пострадал, сообщает Минское областное управление МЧС.

 

Фото Минского областного управления МЧС

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Тэги: ДТП МЧС Город: Дзержинск

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