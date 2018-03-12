Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Рапотой

/ Политика
Просмотров: 44 Комментариев: 0

Александр Лукашенко встретился 12 марта с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС», — сказал Александр Лукашенко.

«У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить», — отметил глава белорусского государства.

До этого необходимо, чтобы правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы. «Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов — то, что должны решать министры и другие члены правительства», — добавил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом. «В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Григорий Рапота

Другие материалы на эту тему:

Посол России: у белорусов и русских в генах заложены оттенки православия

Посол России: у белорусов и русских в генах заложены оттенки православия

Мясникович и танцы с бубном. Раскошелят ли Москву заклинания?

Мясникович и танцы с бубном. Раскошелят ли Москву заклинания?

Разбитый бокал «братской интеграции». Беларусь тихо дрейфует от России

Разбитый бокал «братской интеграции». Беларусь тихо дрейфует от России

Лукашенко назначил Путина Медведевым

Лукашенко назначил Путина Медведевым

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)