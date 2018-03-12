БЖД устроит охоту на зайцев

Настоящую охоту на безбилетников проведут в пятницу, 16 марта, сотрудники Белорусской железной дороги.

Как отмечается, акция «Стоп — заяц!» направлена на «повышение культуры проезда пассажиров в поездах».

Инициатором проведения мероприятия выступил отраслевой комитет БРСМ.

Под пристальным вниманием окажутся пассажиры поездов региональных линий экономкласса.

«Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке из транспортного средства. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте», — сообщили в пресс-службе дороги.

Сообщается, что за два месяца 2018 года за безбилетный проезд было оштрафовано 906 «зайцев», в отношении 182 безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.

Во избежании инцидентов в БЖД советуют любителям прокатиться за чужой счет покупать произдные билеты, это позволит не только сэкономить деньги (не уплачивать штраф), но и сберечь нервы и время.