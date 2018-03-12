Белорусское кино было представлено на немецком кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest

Два белорусских фильма были представлены в Германии на международном кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest («Центральная Точка Европы»), который проходил с 1 по 11 марта в Мюнхене и Регенсбурге, — «ГараШ» Андрея Курейчика и короткометражка «Баба, Ваня и коза» Дарьи Юркевич.

В этом году на фестивале было представлено более 30 документальных и игровых фильмов из стран Центральной и Восточной Европы. Особым гостем форума стала Беларусь.

Как рассказал Андрей Курейчик, после показов была организована обширная дискуссия со зрителями.

«Вопросов было очень много. Были вопросы и про то, как выживают в Беларуси независимые кинематографисты, и про Алексиевич, и про белорусский язык, и про трудности трансформации Беларуси в европейскую страну. Я удивился, но немцы живо интересуются происходящим на постсоветским пространством и в Беларуси», — отметил Курейчик.