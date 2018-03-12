В ДТП в Украине погибла 18-летняя витеблянка

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В дорожно-транспортном происшествии на трассе Житомир — Подольск (Украина) погибла 18-летняя жительница Витебска.

Как сообщается, утром девятого марта автомобиль «Фольксваген-Пассат» с госномерами столичного региона попал в аварию.

Фотофакт. После ДТП в Бресте «Фольксваген» оказался всмятку — погиб водитель

Водитель авто серьезно пострадал — он доставлен в реанимацию винницкой районной больницы. Одна из трех пассажирок — студентка первого курса Витебского государственного технологического университета, 1999 года рождения — скончалась на месте ДТП.

Отмечается, что в машине, по предварительным данным, было еще две пассажирки, но информации о них нет, так как они отказались от госпитализации.

Информацию о ДТП БЕЛТА подтвердили в МИД, сообщив, что посольство в Украине уже связалось с родственниками погибшей девушки.

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Тэги: ДТП Украина Город: Винница

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