Видеофакт. В Непале разбился пассажирский самолет: не менее полусотни жертв

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При заходе на посадку в аэропорту Катманду 12 марта потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines из Бангладеш. Самолет, по неустановленным пока причинам, съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту лайнера находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Погибли, по последним данным, не менее 50 человек. 17 человек удалось спасти. Судьба остальных пока неизвестна, пишет Meduza.

 

Видео Meduza

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Тэги: Непал авиакатастрофа Город: Катманду

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