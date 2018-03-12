В Беларуси 15-20% населения страдает аллергическим ринитом

/ Общество
Просмотров: 271 Комментариев: 0

В Беларуси 15-20% населения страдает аллергическим ринитом. Об этом на пресс-конференции в Минске 12 марта рассказал главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения, заведующий аллергологическим отделением УЗ «4-я детская клиническая больница» Минска Дмитрий Буза.

По его словам, это наиболее распространенное аллергическое заболевание среди взрослого населения. На учете же у детских докторов находится порядка 1-2% пациентов с аллергическим ринитом, пишет БелаПАН.

«Многие взрослые могут вспомнить, что при уборке чешется нос, краснеют глаза. Но ведь никто с этими жалобами к врачам не обращается, поэтому статистику обращений собирать бесполезно. Лучше ситуацию показывают опросники», — сказал он.

Что касается астмы, то это более грозное заболевание, которое при любой степени тяжести требует активного диспансерного наблюдения, подчеркнул Буза.

Он отметил, что в плане постановки диагноза и лечения астмы сделан большой шаг вперед. «Если раньше до докторов доходили в основном уже с тяжелыми случаями, то теперь мы все чаще ставим диагноз «легкая бронхиальная астма» и назначаем терапию, — сказал он. — А вовремя поставив диагноз, мы предупреждаем утяжеление симптомов».

По словам аллерголога, в странах-соседях распространенность астмы среди детского населения выше, чем в Беларуси, — 5-10%. В странах Америки и Австралии — большая распространенность заболевания астмой среди детского населения. «В Минске же астмой страдает около 1,5% детей, в республике — чуть более 1%», — подчеркнул Буза.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: аллергия астма Персона: Дмитрий Буза

Другие материалы на эту тему:

Отравление или аллергия? Несколько швей «Милавицы» попали в реанимацию

Отравление или аллергия? Несколько швей «Милавицы» попали в реанимацию

У вас нет аллергии? Тогда пух летит к вам

У вас нет аллергии? Тогда пух летит к вам

Ученые выявили «аллергию» на Wi-Fi

Ученые выявили «аллергию» на Wi-Fi

У аллергологов час «пик»

У аллергологов час «пик»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)