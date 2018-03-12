ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины

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Совет Европейского Союза продлил санкции «за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины» до 15 сентября 2018 года.

Как пишет DW, меры, введенные ЕС в ответ на российскую аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, включают заморозку экономических активов и ограничения на въезд в ЕС.

В санкционном списке находятся 150 человек и 38 компаний.


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Среди находящихся под санкциями лиц, в частности, присутствуют глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, начальник Генштаба Валерий Герасимов, депутаты Госдумы, представители незаконных властей Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В списке компаний — «Алмаз-Антей», Российский национальный коммерческий банк, «Севастопольский морской торговый порт» и вооруженные подразделения самопровозглашенных республик.

Другие меры, введенные ЕС в ответ на украинский кризис, включают санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2018 года, и ограничения в ответ на аннексию Крыма, действующие на территории Крыма до 23 июня 2018 года.

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Тэги: ЕС-санкции антироссийские санкции аннексия Крыма

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