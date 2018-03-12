На брестского пенсионера завели уголовное дело за убийство знакомого

/ Происшествия
Просмотров: 101 Комментариев: 0

Брестчанина 1961 года рождения подозревают в убийстве 47-летнего мужчины.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили вечером 10 марта в частном доме под Брестом, сообщает пресс-служба СК.

Сотрудники УВД Брестского облисполкома и ОВД Брестского райисполкома установили личность подозреваемого. Им стал пенсионер из Бреста. На месте происшествия обнаружили следы пальцев его рук. 

Возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: бытовое убийство преступление Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Кто получит премию за самое глупое преступление?

Кто получит премию за самое глупое преступление?

Брестчанку будут судить за «заказ» собственного отца

Брестчанку будут судить за «заказ» собственного отца

МВД: метадоновая программа улучшает криминогенную ситуацию

МВД: метадоновая программа улучшает криминогенную ситуацию

При разговоре с психологом придется не болтать лишнего

При разговоре с психологом придется не болтать лишнего

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)