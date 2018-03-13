Минтруда: минималка и доходы за февраль индексироваться не будут

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и доходы населения за февраль индексироваться не будут. Свое решение в ведомстве объяснили низким уровнем инфляции.

Как ранее сообщалось, по данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с декабрем 2017-го — на 1,7%, к февралю 2017-го — на 4,9%.

В Минтруда отметили, что, индекс потребительских цен за февраль не превысил 5-процентного порога к сентябрю 2017-го, когда последний раз пересматривались денежные доходы (зарплаты, денежные довольствия, госстипендии…); к январю 2018-го, когда повысилась базовая величина пособий по безработице, стипендий студентам.

Александр Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения. Этой темы он особо коснулся 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил глава государства.

Напомним, по данным статистиков, в 2017 году белорусы тратили на питание 40,7% потребительских расходов.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.