«Говорухин предложил переспать за роль в кино». Соратница Собчак обвинила режиссера в сексдомогательствах

/ Мир
Просмотров: 664 Комментариев: 0

Российская журналистка и руководитель регионального предвыборного штаба Ксении Собчак Дарья Комарова выступила с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны депутата Государственной думы, известного кинорежиссера Станислава Говорухина.

Соратница Собчак обвинила Говорухина в сексдомогательствах
Фото со страницы Дарьи Комаровой в соцсети

На своей странице в социальной сети она написала, что в 2012 году во время интервью, которое проходило в ресторане, Говорухин «позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него».

По словам журналистки, она ответила отказом, после чего «Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет. Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал».

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: секс сексуальный скандал Персона: Дарья Комарова Станислав Говорухин

Другие материалы на эту тему:

Сексолог Дмитрий Капустин: чтобы соблазнить женщину, надо включить мозги

Сексолог Дмитрий Капустин: чтобы соблазнить женщину, надо включить мозги

В ФРГ запустили секс-портал для беженцев

В ФРГ запустили секс-портал для беженцев

Россиянин сулил белорускам дорогие авто в обмен на секс

Россиянин сулил белорускам дорогие авто в обмен на секс

Белорусские sex-приложения для Android научат любить весь мир

Белорусские sex-приложения для Android научат любить весь мир

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)