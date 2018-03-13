Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 448 Комментариев: 0

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российская сторона может не ввести запрет на ввоз молочных продуктов из Беларуси, если специалистами его ведомства будут обнаружены позитивные результаты.

Так, он отметил, что с 18 марта на белорусских предприятиях должны начаться проверки, и если их результаты будут позитивными, поставки будут продолжиться, пишет agro.ru.


Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

«Идет нормальный рабочий процесс, — заметил Данкверт. — Ведь наши белорусские коллеги тоже не очень хотят, чтобы к ним приезжали и что-то у них смотрели».

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пообещал, что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз сухого молока от ряда белорусских поставщиков. Изначально ограничения планировалось ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, позже — на 15-е.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: молочные войны Персона: Сергей Данкверт

Другие материалы на эту тему:

Молочные войны. Россельхознадзор предъявляет Беларуси новые претензии

Молочные войны. Россельхознадзор предъявляет Беларуси новые претензии

Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

«Молочные войны»: почему белорусское молоко России поперек горла

«Молочные войны»: почему белорусское молоко России поперек горла

Белорусских «молочников» отправили за валютой

Белорусских «молочников» отправили за валютой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)