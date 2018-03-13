Доллар и евро подорожали на торгах 13 марта

13 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару и евро, увеличился — к российскому рублю.

Так, курс доллара увеличился на 0,0020 пункта (0,1%) — 1,9585 белорусского рубля, а евро на 0,0018 пункта (0,07%) — 2,4132 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль снизился на 0,0131 пункта (0,17%) — 3,4410 белорусского рубля за 100 российских.

Как отмечает БелаПАН, белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Российский валютный рынок немного просел под давлением подешевевшей нефти, цены на которую колеблются в районе 65 долларов за баррель марки Brent.