Новую российскую ядерную ракету могут назвать «Нежданчик»

/ Мир
Просмотров: 138 Комментариев: 0

Это название лидирует в опросе на сайте Минобороны России. В первой пятерке также «Пальмира», «Ватник», «Сталин» и «Зевс».

Минобороны предлагает выбрать названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой и крылатой ракеты «неограниченной дальности» с ядерной установкой. По каждому виду оружия участники голосуют за 50 названий. 

Самые популярные названия для лазерного комплекса — «Офтальмолог» (18,48%), «Вий» и «Горыныч», для подводного аппарата — «Кракен» (37,82%), «Язь» и «Посейдон», для крылатой ракеты — «Нежданчик» (28,01%), «Пальмира» и «Ватник».

Голосование на сайте военного ведомства продлится до 16 марта.

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: крылатая ракета ядерное оружие Минобороны России

Другие материалы на эту тему:

Новое ядерное оружие России тоже будет на белорусских шасси

Новое ядерное оружие России тоже будет на белорусских шасси

Для ядерного ответа НАТО Москва может использовать белорусский плацдарм

Для ядерного ответа НАТО Москва может использовать белорусский плацдарм

Беларусь может стать ядерным заложником России

Беларусь может стать ядерным заложником России

«Вопрос недели». Нужно ли Беларуси ядерное оружие?

«Вопрос недели». Нужно ли Беларуси ядерное оружие?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)