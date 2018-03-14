На Игналинской АЭС скрыли от общества инцидент

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В конце минувшего года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором администрация станции не сообщила.

Как пишет 15min.lt, при извлечении радиоактивных отходов из старых хранилищ и их переносе в новые, выяснилось, что их радиоактивный уровень выше, чем предполагали подсчеты. Если бы отходы из реакторов, как планировали, были помещены в контейнеры, то могла произойти определенная реакция.

12 марта состоялось экстренное совещание руководства АЭС, решали, что делать с возникшей проблемой, отмечает DELFI.

Напомним, Александр Лукашенко пригласил литовских атомщиков работать на БелАЭС. Выступая на съезде ученых Беларуси в Минске 13 декабря, глава государства заявил: «Я Литве предложил: закрыта Игналинская станция, тысячи людей выброшены на улицу. Это грамотные, высоко подготовленные люди, в мире их единицы, это штучный товар. Это для них будет место работы. Мы особо не напрягаемся о том, что к нам придут на станцию работать граждане Литвы или каких-то других государств и будут вместе с белорусами и россиянами эксплуатировать эту станцию».

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Тэги: Игналинская АЭС

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