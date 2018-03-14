Рада ТБМ: 100-летие БНР — прекрасный повод для консолидации активных общественных сил Беларуси

Столетний юбилей провозглашения Белорусской Народной Республики является прекрасным поводом для консолидации белорусских общественных сил, убеждены члены Рады общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).

Обращение по случаю юбилея, который будет отмечаться 25 марта, Рада ТБМ приняла на внеочередном заседании 13 марта в Минске. Текст документа опубликовала на своей странице в соцсети председатель ТБМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Алена Анисим, пишет БелаПАН.

«2018 год проходит под знаком выдающегося события XX века — столетнего юбилея восстановления нашей государственности, — отметили авторы обращения. — Для каждого гражданина нашей страны это важнейшая дата. Ровно сто лет назад в непростых политических условиях наши предшественники — тогдашняя политическая элита — сделали решительные шаги, взяв на себя ответственность за судьбу своей страны, и объявили о создании суверенного государства. Их деятельность стала основной для дальнейшего построения независимого белорусского государства — Республики Беларусь, которая появилась на карте мира в 1991 году».

«Сбылась мечта многих поколений белорусов — жить в своей стране, разговаривать на своем родном языке, развивать свою культуру, строить свою жизнь на национальном фундаменте и на основе общечеловеческих ценностей. К сожалению, не все сделано так, как должно быть и как нам бы хотелось. Но у нас есть главное — свое собственное государство», — говорится в обращении.

Члены Рады ТБМ призвали граждан Беларуси и белорусов зарубежья «торжественно и достойно отметить столетний юбилей восстановления нашей государственности», поскольку это «прекрасный повод для консолидации активных гражданских сил страны».

«Вместе мы сможем осуществить все задуманное нашими предшественниками ради достойной жизни нашего народа и процветания Беларуси», — убеждены авторы документа.

25 марта в Минске различные организаторы планируют провести серию акций. Так, 2 марта столичные власти разрешили провести около театра оперы и балета митинг и праздничный концерт. Заявку на проведение этих мероприятий подали представители Объединенной гражданской партии, объединения «БНФ «Адраджэнне», движения «За Свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и просветительского учреждения «Амарока».

7 марта активисты оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия по центру города.

Кроме того, 25 марта пройдут разрешенные местными властями митинг и концерт в Каложском парке в Гродно, а также митинг, уличный фестиваль и концерт с ярмаркой на площади Свободы в Бресте.

Демократическая общественность Беларуси ежегодно отмечает 25 марта День Воли, поскольку в этот день в 1918 году была принята третья уставная грамота Рады БНР, в которой провозглашалась независимость Белорусской Народной Республики. Официально этого праздника в стране нет.

Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.